Lara Guerra 12 MAR 2026 - 22:30h.

'Supervivientes' arranca con una nueva gala llena de pruebas y emoción, nuestros concursantes ya están sufriendo los estragos de esta isla de Honduras tan salvaje. Picaduras de mosquitos, cansancio y hambre empiezan a pesar en cada uno de los supervivientes. Para dar paso a una noche decisiva en la que se da a conocer el primer expulsado de la edición, María Lamela ha comenzado con la ceremonia de salvación en la que ha ocurrido algo que ha dejado perplejo tanto a los presentadores como al resto de concursantes.

Después de que en la anterior gala viviéramos la salvación de José Manuel Soto, la lista dejaba los nombres de Marisa Jara, Toni Elías y Álex Ghita. María Lamela celebraba la siguiente ceremonia de salvación en la que pedía a los concursantes que hicieran los alegatos para pedir el apoyo de la audiencia y conseguir esa ansiada salvación.

Por la parte de Marisa, la concursante dejaba claro sus ganas de mantenerse en el reality: "Quiero seguir demostrándome que puedo y seguir con el reto personal en el que yo misma me embarqué. Quiero trabajar cada día conociéndome y creciendo...creo que puedo aportar todavía mucho más".

Álex Ghita deja clara su decisión: "Prefiero ser el expulsado, si no es así, abandonaré"

Pese a la ilusión de Jara por quedarse, el resto de nominados dejaban completamente en shock a los presentadores y al resto de concursantes. Toni Elías pedía ser el expulsado de la noche; sin embargo, asegura que en caso contrario "seguiré luchando día a día". Álex comparte a su vez la petición de su compañero al pedir su propia expulsión: "Sinceramente, prefiero ser el expulsado hoy, y si no es así abandonaré al final del programa".

María y Jorge no daban crédito ante lo sucedido; y él mismo presentador confesaba que esto es algo que nunca ha pasado en el concurso: "María, no recuerdo esto, es inaudito en la historia de 'Supervivientes' el que dos de los concursantes pidan su expulsión. Llevamos una semana y me gustaría saber el motivo". Álex asegura que sabía que con el hambre lo iba a pasar mal: "Me encuentro muy débil y sin fuerzas. El cuerpo y mi mente ahora están en el suelo".

Tras este momento crítico en la ceremonia de salvación, Lamela daba paso para conocer quién se salva y qué dos concursantes se enfrentaran al duelo de la expulsión. Mientras que el deseo de Toni era ser el expulsado de la noche, el agua blanca de la cabeza de dragón caía sobre él; sin embargo lo ha afrontado con una gran sonrisa. Esto implica la continuación de la nominación para Marisa y Álex.