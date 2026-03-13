Antía Troncoso 13 MAR 2026 - 01:33h.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' reciben una durísima sanción tras saltarse las normas en más de 17 ocasiones

Maica Benedicto, al límite, se rompe por completo tras la resolución del primer juego de localización: "Es muy duro, no sabía que esto era así"

Compartir







El martes pasado en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, vivíamos la primera ‘Zona roja’. Una asamblea en la que los concursantes tuvieron la posibilidad de castigar al miembro de su equipo que considerasen que se lo merecía. Álex Ghita era el concursante elegido por sus compañeros después de haber protagonizado el primer robo de comida del programa.

Por decisión de sus compañeros, Álex Ghita recibía un castigo. El concursante debía mantener el fuego encendido sin ayuda de ninguno de los otros concursantes. Sin embargo, esto no se ha cumplido, motivo por el cual los concursantes recibían una durísima sanción durante la gala de esta noche.

La reacción de los concursantes a la sanción

Antes de conocer el nombre del primer expulsado de la edición, entre Álex Ghita y Marisa Jara, el presentador, Jorge Javier Vázquez conectaba en directo en palapa con los concursantes para comunicarles la sanción: "En el grupo liderado por Gerard, elegisteis a Álex Ghita como castigado. La penitencia era clara. Solo tú, Álex, podías cuidar del fuego, nadie podía ayudarte", comenzaba diciendo.

"Os habéis saltado esta norma 16 veces. Habéis sido varios y de manera reiterada", afirmaba el presentador antes de dar paso a las imágenes que demostraban los numerosos incumplimientos de la norma que debían cumplir los concursantes respecto al castigo de Álex. A continuación, Jorge Javier desvelaba la dura sanción que recibirían:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"El castigo os va a doler", anunciaba el presentador, para seguidamente revelar: "Desde este momento, vuestro fuego está apagado". Mientras en pantalla se veía como un cubo de agua dejaba a los concursantes sin el tan preciado fuego que les había conseguido tanto encender. Las reacciones de los concursantes no tardaban en llegar:

"La culpa siempre es de Álex, no me jodas", decía Álex Ghita, que pedía "coherencia" a sus compañeros", ya que la norma se la habían saltado todos. Algo que hacía que sus compañeros saltasen en su contra, puesto que él ha sido el causante del primer robo y primeros grandes roces. Por su parte, Alejandra se defendía: "No recordaba esa norma. Asumo la culpa. Ahora bien, si tú vieras la que estaba liando esta persona con el fuego, habrías echado mano también".