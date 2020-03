Violeta y Fabio han tenido los síntomas del coronavirus pero no les han hecho el test: “Lo estamos superando”

Luego pasaron tres o cuatro días con el típico dolor de huesos que se tiene cuando tienes fiebre y pinchazos en el pecho al toser. Creyeron tener todos los síntomas del coronavirus, con lo que están confinados en casa, pero no les han hecho la prueba: “No hemos dado positivo porque no hemos llegado a hacernos el test. Como tenemos amigos nos dijeron que los test no los estaban haciendo y cuando los hacen son para gente que está grave o a personal sanitario”.