Patricia Fernández 08 ABR 2026 - 02:20h.

Ambas comparten unas primeras palabras tras la entrada de Paola en el plató

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Después de estar 29 días en Honduras, Paola Olmedo llegaba al plató de ‘Supervivientes 2026’ tras ser expulsada, donde se reencontraba con sus seres queridos y con su exsuegra, Carmen Borrego.

La recién expulsada se acercaba hasta la madre de su ya expareja José María Almoguera, a la que saluda con dos besos y era Carmen Borrego la que le decía unas palabras nada más verse: “Estoy encantada de que estés bien y de vuelta sana y salva”.

Momento en el que Ion Aramendi preguntaba a Paola Olmedo por si cree que Carmen ha hablado bien de ella en este tiempo que ha estado en Honduras y ella no dudaba en responder: “Sí, es más no pude devolverte la llamada porque estaba agobiada y nerviosa, lloraba un montón cuando me iba a ir, me he ido con eso en la cabeza, sabía que me había llamado para motivarme y decirme cosas buenas, pero con la llamada me valió”.

Además, Paola Olmedo podía ver en imágenes su paso por 'Supervivientes 2026', la que aseguraba que vivir esta aventura "ha merecido muchísimo la pena".

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