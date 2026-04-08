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Paola Olmedo llega al plató directa desde Honduras y se reencuentra con Carmen Borrego: "Me llamó antes de irme"

Paola Olmedo se reencuentra con Carmen Borrego en plató tras su vuelta de Honduras
Paola Olmedo y Carmen Borrego se reencuentran en plató.. Telecinco.es

  • Ambas comparten unas primeras palabras tras la entrada de Paola en el plató

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Después de estar 29 días en Honduras, Paola Olmedo llegaba al plató de ‘Supervivientes 2026’ tras ser expulsada, donde se reencontraba con sus seres queridos y con su exsuegra, Carmen Borrego.

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La recién expulsada se acercaba hasta la madre de su ya expareja José María Almoguera, a la que saluda con dos besos y era Carmen Borrego la que le decía unas palabras nada más verse: “Estoy encantada de que estés bien y de vuelta sana y salva”.

Momento en el que Ion Aramendi preguntaba a Paola Olmedo por si cree que Carmen ha hablado bien de ella en este tiempo que ha estado en Honduras y ella no dudaba en responder: “Sí, es más no pude devolverte la llamada porque estaba agobiada y nerviosa, lloraba un montón cuando me iba a ir, me he ido con eso en la cabeza, sabía que me había llamado para motivarme y decirme cosas buenas, pero con la llamada me valió”.

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Además, Paola Olmedo podía ver en imágenes su paso por 'Supervivientes 2026', la que aseguraba que vivir esta aventura "ha merecido muchísimo la pena".

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