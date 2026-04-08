Lorena Romera 08 ABR 2026 - 09:00h.

La chef lleva año y medio sin la regla a causa de la amenorrea hipotalámica que sufre

Miri Pérez-Cabrero, entre lágrimas al mostrar su cambio físico tras 'Supervivientes': "He ganado peso"

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Miri Pérez-Cabrero se ha sincerado sobre las secuelas que arrastra tras 'Supervivientes'. La influencer, chef y actriz reconoce que su recuperación está siendo complicada. Especialmente, por su diagnóstico de amenorrea hipotalámica y por su tumba metabólica, que provoca que su organismo esté completamente descontrolado. La joven catalana de 32 años, que ha encadenado dos ediciones del reality en menos de un año de recuperación entre ellas, admite que se encuentra "fatal" y que ha probado "de todo" para recuperarse.

Para Miri, 'Supervivientes' fue "la mejor experiencia" de su vida, pero también la más complicada a nivel de salud. Con una honestidad desgarradora, la creadora de contenido ha compartido el calvario que vive tras regresar de la isla: un metabolismo roto, ansiedad por la comida y una amenorrea hipotalámica que la acompaña desde hace un año y medio.

"La realidad es que estoy pasando por un momento muy complicado a nivel físico y mental. Estoy fatal. Amo 'Supervivientes', es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha dado muchísima fortaleza y he visto de lo que soy capaz. Es una oportunidad bestial y una experiencia increíble, pero te deja secuelas muy fuertes. Lo he pasado tan mal y es tan extremadamente duro que cuando dudan del reality me corroe por dentro", comienza expresando en Be Levels, el podcast en el que ha contado cómo está siendo su recuperación.

Más allá de la relación con la comida tras volver de Los Cayos, que es algo que "todavía está recuperando", la catalana ha explicado que está viviendo algo que no le ha ocurrido a otras mujeres con las que ha hablado y que, como ella, han participado en el programa. "Perdí la regla. Yo he tenido una amenorrea hipotalámica, y probablemente la sigo teniendo. Me fui al segundo 'Supervivientes' sin haber recuperado la regla del primero. Entonces, he estado un año y medio sin la regla", expresa.

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Amenorrea hipotalámica: qué es, síntomas y causas

Tal y como apuntan desde el centro de nutrición Julia Farré -y confirma la propia Miri-, es algo que "viene del cerebro" y puede responder a "una baja disponibilidad energética, estrés crónico o exceso de ejercicio", causando una "supresión en la producción de la hormona GnRH, que es responsable de la producción y liberación por parte de la glándula pituitaria de la Hormona foliculoestimulante (FSH) y de la hormona luteinizante (LH), indispensables para que se lleve a cabo la maduración y liberación del óvulo".

"Es horrible. Mi cerebro se ha quedado en modo supervivencia, está en shock y por eso no le manda la señal a los ovarios que le tiene que mandar. Piensa que, claro, si yo no tengo alimento para mí y que si he hecho una supervivencia de este grado, ¿cómo voy a tener un bebé? Es imposible", reflexiona la chef, que lo ha "pasado fatal con el tema de la regla".

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Además, reconoce que siente cierto reparo al hablar de este tema tan íntimo públicamente. "Me da vergüenza decirlo incluso. He probado de todo: ginecólogas, acupuntura, 'citoterapia'... En un año y medio, no me ha vuelto la regla. Y pensé que no podía soportarlo. Recurrí a las pastillas anticonceptivas, ahora me estoy hormonando. Siento que se han reducido un poco los síntomas", señala.

Miri Pérez-Cabrero también experimenta una tumba metabólica

Por otro lado, también sufre lo que se conoce como tumba metabólica o metabolismo roto. Esto es un "estado de estancamiento donde el metabolismo se ralentiza drásticamente debido a dietas hipocalóricas extremas y ejercicio extremo prolongado, impidiendo la pérdida de grasa", apuntan desde OBECentro, centro médico especializado en obesidad.

"Tu cuerpo ya no es el mismo"

"Al cambiarte el metabolismo, lo que antes no te engordaba, ahora sí. Tu cuerpo ya no es el mismo, ahora retiene más", precisa la exsuperviviente. "Después de tener una restricción calórica tan potente, tu cuerpo absorbe hasta una ensalada. Ya no distingue si es sano o no sano. Ya no son atracones o hamburguesas... es que tu cuerpo lo coge todo", apunta la influencer, que también ha hecho hincapié en que está siendo difícil no entender la comida como recompensa.

"Al salir, claro, te das unos atracones... No puedes parar. Tienes la sensación de que te van a quitar la comida. Es una cosa horrorosa, es ansiedad. Me duele la barriga y sigo comiendo, aun encontrándome mal", precisa. Toda esta descompensación está provocando que Miri Pérez-Cabrero sufra una gran "inflamación a nivel digestivo".

A lo que se suma el proceso mental. "No le deseo una amenorrea a nadie, es horrible. A nivel mental también estás mal. No quería grabar vídeos y me dedico a las redes. Me veo horrible, fatal", ha detallado en este podcast. Una barrera mental que rompía hace unos días en un vídeo en el que mostraba su cuerpo al natural.