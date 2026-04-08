Kiko Rivera reacciona entre risas a la entrevista de Irene Rosales

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Tras la entrevista de Irene Rosales en 'El tiempo justo' respondiendo a las críticas de su exmarido en '¡De viernes!', 'Vamos a ver' ha captado a Kiko Rivera, al que han preguntado las últimas declaraciones de Irene. Sin articular palaba, el DJ mantenía con una actitud distendida sonreía al escuchar algunos de los titulares más duros de la madre de sus dos hijas.

Kiko Rivera evita hablar pero se le escapa la risa

Algunos periodistas han conseguido dar con él en la calle y han aprovechado la ocasión para preguntarle por las declaraciones de Irene en 'El tiempo justo', donde ella aseguró haberse sentido "imbécil por aguantar tanto tiempo" y desmontó varias de sus acusaciones.

Ante esto, Kiko ha optado por no hacer declaraciones, evitando entrar en confrontación directa y simplemente ha reaccionando con una risa que le ha salido del alma.

Esta respuesta entre risas de Kiko ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que demuestra despreocupación o falta de autocrítica, otros creen que simplemente está intentando rebajar la tensión mediática en un momento especialmente delicado.

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Pero lo cierto es que Kiko Rivera regresa esta semana a '¡De viernes'! y ya asegurado que "todavía queda mucho por decir".