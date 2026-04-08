Lorena Romera 08 ABR 2026 - 12:17h.

La cantante se pronuncia tras conocerse que Isa Pantoja se ha refugiado en ella tras el acercamiento de su madre y su hermano

¿Cómo reaccionará Isabel Pantoja ante las fotografías de Isa Pi y María del Monte?: "Se ve que están en familia"

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María del Monte ha roto su silencio tras la publicación de las imágenes en las que la vemos junto a Isa Pantoja. La joven de 30 años, exconcursante de 'Supervivientes', se ha refugiado en brazos de su madrina, con la que ha disfrutado de la Semana Santa. Las fotografías, que acaparan hoy decenas de titulares, son el reflejo de esta unión que, pese al paso del tiempo, permanece inquebrantable. Así lo ha confirmado la cantante, que se ha pronunciado frente a los medios de comunicación tras salir a la luz este encuentro con la hija de Isabel Pantoja.

Tras convertirse en portada de varias revistas de la prensa del corazón, la artista -que se encuentra en plena promoción de Agüita de manantial- ha atendido a la prensa para reafirmar la solidez de su relación con su ahijada. Aunque no ha querido dar muchos detalles de este encuentro, que ha tenido lugar en plena Semana Santa, la sevillana sí ha confirmado que ni el tiempo ni la distancia han hecho mella en su relación con la creadora de contenido.

"Ha sido un momento precioso, que no te quepa la menor duda, pero nuestras cosas son nuestras", ha comenzado expresando María del Monte para 'Europa Press'. Respecto a las fotos que se han publicado junto a Isa Pantoja y su hijo mayor, Alberto Isla, la cantante asegura que no tiene "nada que decir". Aunque hubiese preferido que se hubiese quedado para su intimidad, ha terminado publicándose y le "parece maravilloso".

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Lo que sí ha querido apuntar es que la hija de Isabel Pantoja siempre ha tenido su apoyo incondicional. "Conmigo ha contado siempre, y va a seguir contando, sin lugar a dudas", asegura la intérprete de coplas. "Ella y yo", ha repetido en varias ocasiones, haciendo especial hincapié en que será algo que se quede entre ellas. Eso sí, cuando le han preguntado si esta era la primera vez que se veían tras dar a luz a Cairo o si sabía los detalles de su complicado postparto, María del Monte tan solo ha comentado que "es una niña muy buena".

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La opinión de María del Monte sobre Kiko Rivera

Aunque no ha profundizado en los pormenores de su cita con Isa Pantoja, muchos menos datos ha dado de Kiko Rivera. "No voy a decir nada", ha comentado cuando ha escuchado su nombre. Tampoco ha querido pronunciarse sobre su nueva novia. "A mí no me tiene que parecer", ha zanjado. "Lo único que quiero es que todo el mundo sea feliz y que la gente encuentre de alguna manera la forma de tener una sonrisa siempre. Obviamente tengo mi opinión, pero es mía", ha expresado, sin eludir ninguna de las preguntas que la han situado en el foco mediático tras conocerse que Isa Pantoja se ha refugiado en ella tras el acercamiento de su madre y su hermano.