El testimonio de una chica que acudió a una fiesta de futbolistas: "Uno empezó a echar algo en la copa"

“Pasó uno de los futbolistas, se me para al lado y empezó a echar un polvo dentro de la copa”, ha asegurado Miriam, indignada: “Estaba temblando, menos mal que lo vi, no sé qué era eso”. Desde entonces siente y se lamenta de las chicas más jóvenes: “Me da coraje la vida que llevan cómo engañan a la gente”.

De su novia, que también es conocida, le dijo que era “muy sosa”, que no le gustaban los juegos”, le preguntó si a ella le gustan y le prometió que no le faltaría de nada: “Me dijo que no me faltaría ni bolsos ni dinero que me llevaría de viaje…”