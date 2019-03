María Patiño cuenta toda la verdad sobre Gema López y Diego Arrabal: “Él pudo equivocarse respecto de determinados sentimientos hacia ella”

Harta de especulaciones y decepcionada con Gustavo González por no decir la verdad sobre los rumores que su ex ha extendido sobre su amiga Gema López, María Patiño ha dado la cara. Se ha dicho que Gema López y Diego Arrabal podrían haber sido más que amigos y María explica que se enteró del rumor hace dos años, que exigió a Gustavo que dijera en directo que su novia estaba mintiendo y, a la vista de que no lo ha hecho, ella ha contado toda la verdad: "No hubo una relación, no hubo un tonteo, hubo probablemente una situación muy puntal donde Diego Arrabal pudo tener una equivocación respeto de determinados sentimientos hacia Gem, se lo confiesa a Gustavo González y él lo deteriora".