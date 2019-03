El monumental cabreo de Diego Arrabal con 'Sálvame': "Sé que me teníais muchísimas ganas"

"Responderán uno a uno ante un juez", "en su conciencia quedará" o "me teníais ganas" son algunas de las afirmaciones con las que Diego Arrabal ha intervenido en 'Sálvame'. Tras ser aludido, Diego ha negado haber tenido nada con Gema López y ha cargado las tintas contra el programa en general y contra Mila Ximénez en particular.

Arrabal ha lanzado varias acusaciones, como una en forma de pregunta a sobre Matamoros: “¿Cómo cobra?”, una interrogación que ha atajado Carlota Corredera. Sin embargo, también ha lanzado sus pullas contra Mila Ximénez: “¿No has tenido que ir a declarar a la Guardia Civil?”, ha interrogado pero Mila ha respondido que no tiene nada que esconder: “A mí no me des lecciones de moralidad”.