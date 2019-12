Gianmarco se siente "traicionado" por Antonio David y le manda un mensaje: "Me ha dolido mucho lo que has hecho"

Gianmarco, quien consideraba al colaborador su amigo, no le ha gustado nada esta hazaña y le ha mandado un mensaje: "Me ha dolido mucho lo que ha hecho, no me lo esperaba de su parte. Uno confía en una persona en un momento de dificultad y debilidad y no me ha gustado… Sabías perfectamente cómo estaba. Además, no tiene sentido porque yo ya había hablado del contenido de la llamada".