Gloria Camila, de su ex, Kiko Jiménez: "Creo que ha hecho el ridículo"

Gloria Camila no quiere ni oír hablar de su ex. Rompió su relación con Kiko Jiménez y todo es polémica desde que él empezara una relación con Sofía Suescun, noviazgo que se tambaleó durante el paso de Kiko por ‘GH VIP’ dada su cercanía a Estela Grande. Pasado el reality, Kiko ha solucionado sus problemas con Sofía pero no así con Gloria, ya que Ortega Cano, su padre, le ha demandado por sus palabras en plató y el proceso sigue su curso.