Pedro Jiménez 14 DIC 2025 - 23:17h.

El colaborador además le ha tachado de ser un concursante que "ni siente ni padece": así ha reaccionado el finalista

La confesión de sentimientos de Desirée sobre Jonay en su duelo de 'Gran Hermano 20': "Se lo he preguntado"

Compartir







Durante la gran semifinal de 'Gran Hermano 20', los finalistas de esta edición del reality han visto imágenes de diferentes situaciones que han tenido que ir explicando y han hecho frente, posteriormente, a las preguntas de los colaboradores tras conectar en directo con la casa. Miguel Frigenti ha sido uno de esos colaboradores, mostrándose muy crítico con Aquilino... y con Cristian, con quien ha protagonizado un tenso choque.

El colaborador de Telecinco ha señalado de manera muy tajante lo siguiente: "Has ido de 'santurrión' todo el concurso. Ni has sentido ni has padecido. Le has dicho a tus compañeros todo lo que querían escuchar, incluso a tu gran amiga Rocío la estás traicionando el último día para ver si rascas votos", ha señalado el colaborador, tras lo que le ha preguntado si no se cansa de ser "un concursante que ni siente ni padece, traicionando a todo el mundo para quedar como el bueno de España".

Cristian, tras las palabras de Frigenti, ha comentado que lo de que ni siente ni padece "es mentira", puesto que a algunas personas de la casa les ha dicho verdades a la cara "sabiendo que no iba a quedar bien con eso". "Yo siempre he dicho que prefiero perder con la verdad que con la mentira", ha dicho el concursante. Miguel Frigenti ha bromeado: "Habré visto 'Gran Hermano Filipinas'.

La tensión se ha apoderado del momento, con un Cristian que se le ha visto un tanto molesto con las palabras de Miguel Frigenti: "Yo siempre le he dicho a la gente de aquí a la cara primero todo. Si alguien no ha querido recibirlo o me ha dado la espalda, pues cada uno por su camino", ha concluido el finalista.

Miguel Frigenti, tajante con Aquilino

Este no ha sido el único 'encontronazo' de Miguel Frigenti con los concursantes durante la semifinal de este domingo en Telecinco. El colaborador también se ha mostrado muy directo con Aquilino, que tras conectar con él desde plató ha subrayado lo siguiente, mencionando de manera directa la relación que ha tenido con Paula el finalista dentro del programa y lo que le ha podido, de alguna manera, ayudar a llegar hasta donde está.

"Tu identidad se empieza a forjar cuando dices que sientes amor profundo por tu amiga Paula. ¿Has pensado más en brillar tú y en tu permanencia en el concurso que en la situación de tu amiga Paula, que tiene pareja y la has puesto contra las cuerdas para victimizarte en 'Gran Hermano'?", ha dicho el colaborador, ante lo que Aquilino ha respondido que en todo momento "ha intentado respetar tanto a su pareja como a su familia": "No he dicho que tenga amor profundo por ella, pero he reconocido que me ha llegado a gustar. Pero no he intentado nada con ella".