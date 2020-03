La hermana de Ana María Aldón desmiente la mala relación de Gema y Gloria Camila: "No ha tenido ningún conflicto con la familia"

“Me duelen las críticas a mi hermana porque a las personas no se las puede destrozar, las personas sufren”, ha dicho Carmen. Respecto al tema de José Fernando, Carmen ha aclarado que Gema nunca ha tenido ningún conflicto con la familia y que no ha habido mala relación.

El programa también ha podido hablar de este tema con Michu, con quien José Fernando tiene una hija: “Me parece fatal. Habría que respetarle porque no está para contestar. Yo no me voy a meter en cosas que no son mías