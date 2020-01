Hugo: “Adara me ha dicho que hay novedades y que tenemos que hablar”

Hugo Sierra se ha sometido a una sesión de coaching con Cristina Soria y nos ha contado en qué punto está su relación con Adara. Viven separados pero muy cerca, en pisos contiguos y, aunque aún no han tenido la conversación pendiente desde que ella saliera de ‘GH VIP’, acaba de suceder algo.

“Hoy la he visto y me ha dicho que hay novedades y que tenemos que hablar”, nos ha confesado Hugo aunque apuntaba que cree que sabe de qué se trata, con lo que no le ha desestabilizado, y está relacionado con proyectos televisivos.