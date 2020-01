Adara ha comunicado su decisión: separarse de Hugo Sierra, su ya expareja y padre de su hijo. El aludido asegura que lo lleva “mal” y, según Kike Calleja, se estaría pensado si acudir o no a un reality: “No tiene previsto romper su silencio, es más, tiene alguna oferta para ir a algún reality, de momento no se ha llegado a ningún acuerdo y se está planteando si ir porque no le gustaría coincidir con nadie, ni del entorno de Adara ni de Gianmarco”.