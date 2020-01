Adara desvela su decisión de separarse de Hugo y responde a los miedos de Gianmarco: "Le quiero"

Sin entrar en muchos destalles en esto de las deslealtades, Adara asegura que se ha enterado "de muchas cosas que no sabía y eso me ha ayudado a tomar esta decisión". Además, asegura que le gustaría que Hugo y ella llegaran a un acuerdo para no ir a juicio "pero la relación ahora es muy mala".

"Le quiero muchísimo"

Adara ha visto un vídeo en el que Gianmarco muestra sus miedos con respecto a su relación con Adara. Pero ella ha respondido de la mejor forma posible, gritándole su amor al italiano: "Me da muchísima pena, la cabeza le está jugando una mala pasada…. Yo le diría que no dude, que le quiero muchísimo, que le veo en el 24 horas y me hace sentir muy mal cuando él sufre, me gustaría abrazarle para que no siga sufriendo".