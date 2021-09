Isabel Pantoja no irá al tanatorio a despedirse de su madre, según María Patiño

Poco antes de las siete de la tarde, el coche fúnebre salía de Cantora. Le acompañaba otro vehículo en el que viajaba Agustín Pantoja, pero no Isabel y es que la cantante no acudirá al tanatorio, según contaba María Patiño en 'Sálvame': "Una amiga de Isabel me confirma que no va a ir, tiene fobia la tanatorio".