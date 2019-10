Lydia Lozano desmiente que Isabel Pantoja lleve extensiones: "Le querían hacer un cambio de look para 'Idol Kids' pero ella tiene una melena excepcional"

Pero Lydia Lozano ha explicado rápidamente lo ocurrido: "No es ni para alargar el pelo ni para darle mas volumen, es porque para el programa nuevo que está grabando ('Idol Kids') le querían dar unas mechas, pero ella no quería. Con lo cual, le han puesto esas extensiones para que haya un cambio de look, pero no porque las necesite ya que Isabel tiene una melena excepcional".