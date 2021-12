Javi Martín: “Las personas que se quitan la vida no pueden más, yo estuve a punto de hacerlo, pero se puede salir"

El presentador Javi Martín, que sufre un trastorno de bipolaridad, visitaba ‘Sálvame’ y nos contaba cómo ha sido su experiencia y cómo lo afrontó: “Las personas que se quitan la vida no pueden más, yo estuve a punto de hacerlo, por milímetros y es que no podía aguantar más, me sentía hundido y tenía la sensación de que no iba a salir”.