Jorge Javier Vázquez dedicó un polémico post en su blog a Antonio David Flores en el que le tachaba de embaucador y decía que ambos sufren en algunas ocasiones el síndrome del impostor. El colaborador respondió a esta y otras declaraciones del presentador diciéndole que comparten el adjetivo y dejando caer que quizá haya más personas que no le tragan a él.

Pasados los días, presentador y colaborador coincidían en ‘Sálvame’ pero antes del reencuentro, el presentador dejaba claro que sí que traga a Antonio David y que no ha entendido algunas de sus declaraciones. Sí le parece un poco “trilerillo” y no le considera un mentiroso patológico, pero sí cree que “transforma la realidad a su conveniencia” y que en realidad es “un manipulador cinco jotas”.

Minutos después, presentador y colaborador se reencontraban en plató y Jorge Javier le hacía varias preguntas: si cree que le ha vetado, si cree que tiene una lista negra o que ha pedido que no viniera a trabajar.

El aludido respondía "no" a todas las cuestiones y se centraba en el blog del presentador. Jorge Javier le recordaba que también le dedicaba elogios pero Antonio David le devolvía el ataque adjudicándole el Síndrome de Hubris: "Trastorno de los que creen saberlo todo, alude a un orgullo o confianza en sí mismo muy exagerado".

Lo que más le ha dolido a Antonio David Flores

El presentador no entraba a valorarlo, le preguntaba qué es lo que más le ha dolido y Antonio David era claro: "Lo que más me ha dolido es que te posiciones a favor de Rocío Carrasco y eso sí lo has hecho con maldad ¿Me equivoco?"; "lo obvio hubiera sido posicionarme de tu lado pero dije 'voy a darle un poco por saco", respondía él.