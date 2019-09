La confesión de Jorge Javier Vázquez: "Creo que he sido la única persona que no ha ligado en Telecinco"

Charlando sobre las relaciones entre compañeros de trabajo en 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez nos ha hecho una confesión entre risas: “Creo que he sido la única persona que no ha ligado en Telecinco”. Sin embargo, su amiga Belén Ro tenía algo que decir: “No sé si has llegado a culminar, pero ligar sí has ligado”.