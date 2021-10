Cristina Soria, tras una sesión de coaching con Jorge Javier Vázquez: "Tiene que afrontar el duelo por la pérdida de Mila Ximénez"

Tras una sesión con Jorge Javier Vázquez sobre cómo afrontar su vida amorosa, Cristina Soria ha llegado a una conclusión. Y es que cree que antes de replantearse su forma de relacionarse en pareja, ha de superar cuestiones que no tienen nada que ver con este aspecto de su vida: el duelo tras la pérdida de Mila Ximénez.

La coach ha llegado a una conclusión tras charlar con el presentador de 'Sálvame': "Antes tiene que dejar pasar ciertas cosas que no tienen nada que ver con parejas: "El duelo de la pérdida de Mila".

Soria cree que el presentador tiene que "afrontarlo" para luego plantearse si quiere tener pareja o de qué manera quiere relacionarse: "Probablemente el duelo esté tapando o sea una excusa para tener relaciones y mientras ha estado Mila ha estado distraído y no se ha dado cuenta de esas carencias". Jorge Javier asentía ante sus explicaciones y decía: "Es que me he dado cuenta ahora..."