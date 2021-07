"Menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo", se quejaba Moreno, aunque no quería hacer declaraciones porque no puede hacerlo. Se mostraba confiado en la justicia y ante las preguntas, respondía: “Si me veo en prisión será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo pues sentiré que es justo y si es injusto pues estaré muy poco y no le puedo decir más”.