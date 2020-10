Kiko Hernández reconoce su error con Carmen Borrego y da un pasó atrás: “Saqué mi peor versión, me da hasta asco"

El colaborador deja en directo un mensaje a la menor de las Campos: "¿Hacemos las paces de una puñetera vez?"

Kiko Hernández brotó tras el desmentido de Carmen Borrego. La llamó “embustera”, incluso le ofreció cambiar el apodo que le dedicaba (‘Potota’) por el de “mentirosa” y es que Carmen decía sentirse humillada por el colaborador, tanto por cómo se dirige a ella como por lo que le dice.

Criticaba que su madre quedara con el colaborador, también la relación que pueda tener con él y Kiko estallaba: no solo quedó con Teresa, es que Carmen iba a ir a esa comida y ella misma le ofreció verse para aclarar unas informaciones.

De hecho, recomendaba a Carmen que pasara más tiempo con su madre y le recomendaba que no mintiera a su marido y es que Carmen se escribe con Kiko a escondidas de José Carlos porque él no aguanta al colaborador.

Sin embargo, 24 horas después Kiko Hernández ha rectificado. El colaborador no se arrepiente de la guerra que han tenido a lo largo de los años con el cruce de declaraciones, él desde ‘Sálvame’ y ella desde ‘Viva la vida’. Es más, confiesa que hablaban en privado y que Carmen incluso le confesó que le hacía gracia que la llamara ‘Potota’.

Pero tras el último programa, empezó a recibir muchos mensajes a propósito del tema, se quedó intranquilo así que decidió verse a sí mismo: “Ayer me equivoqué y es la peor versión mía, no me gustaría sacarla muy a menudo porque me da hasta asco, pero sobre todo por dos personas, Terelu y Teresa Campos, una es hermana y otra es madre.

“Creo que toca pedir perdón, no he hablado ni con Teresa ni con Terelu, pero me imagino que si se lo hacen a un familiar mí hoy yo estaría destrozado”, decía el colaborador: “Pido perdón, a lo mejor no se me acepta pero lo pido”.

Sin embargo, el colaborador insiste en sus palabras, puede demostrar que Carmen mentía, ni siquiera logra entender por qué miente en público diciendo que no tienen contacto en privado. Reiteraba sus disculpas a toda la familia, excepto al marido de Carmen, y lo hace porque su alegato fue “una exageración”, se pasó “80 pueblos” y le ofrecía un pacto para que esto no vuelva a pasar: “Mira ‘Potota’, ya no te lo digo más, no te nombro y si tú dices algo de mí, que sea con verdades”.

El mensaje de Kiko Hernández a Carmen Borrego

Kike Calleja intervenía en directo minutos después desde las puertas de la casa de Carmen Borrego y nos transmitía que su amiga no se encuentra muy bien anímicamente. Kiko Hernández le ofrecía entonces arreglar las cosas hablando, ya fuera en directo en ‘Sálvame’, en ‘Viva la vida’ o donde fuera…