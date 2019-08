Cristian Suescun, del altercado de su hermana Sofía y Kiko con la policía: "Las formas de Kiko no me han gustado, se han venido un poco arriba"

Kiko Jiménez pasó la noche en el calabozo tras un altercado con la policía en el que también participó su novia, Sofía Suescun y al hermano de su chica no le ha gustado nada. Tampoco el modo en que se produjeron los acontecimientos: “Las formas de Kiko no me han gustado, se han venido un poco arriba y mi hermana también. Voy a hablar con él. Basta que la gente que se le ponga tonta la gente, pues más chula la policía”. Además, ha dejado caer que no es el único: “No sé si a mi madre le gusta mucho Kiko”.