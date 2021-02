Kiko Matamoros siempre ha sostenido que le motivo del enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego no es otra que los supuestos celos de la menor de la Campos con respecto a su sobrina.

Sin embargo, la propia Alejandra lo ha desmentido en ‘Viva la vida’ y su negativa ha provocado el enfado del colaborador de ‘Sálvame’, que la ha destapado: “Primer y último aviso, mi fuente eres tú, no de forma directa pero lo que yo he dicho ha salido de tu boca”.

La advertencia de Kiko Matamoros a Alejandra Rubio

Es más, todo lo ha dicho Alejandra pero habría más: “Hay otras cosas que me he callado, si tienes narices, vuelves a desmentirme”.

Matamoros cree que Alejandra debería agradecer el comportamiento que ha tenido con ella hasta ahora y aunque no le pide que le dé la razón, sí le exige que no le niegue en público: “Me dedico a esto y mi credibilidad no la vas a poner tú en cuestión ni mis fuentes ni mi profesionalidad”.