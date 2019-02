Kiko Matamoros estalla y María Patiño le planta cara: “Caí en una trampa”

Dispuesto a que nadie le quite la alegría que le da ver a Cristina enamorada de él, Kiko Matamoros se niega a contestar "imbecilidades". "Todo es tendencioso y absurdo, estoy harto de que me llamen golfo, manipulador y chamarilero", decía Matamoros exigiendo pruebas a quienes le acusan de haber pactado las fotos que se publicaron con su novia. Sin embargo, María Patiño reiteraba su información y acusaba a su compañero de tenderle una trampa.

“La alegría no me la quitáis ni vosotros ni nadie”, ha advertido Matamoros que, llamando a sus compañeros “concilio de aspirantes a juristas”, les recordaba que porque alguien hable en prensa no pierde ni su anonimato ni sus derechos: “Ayer estaba indignado pero hoy me parto, todo es tendencioso y absurdo". Además, ha vuelto a negar que vendiera las primeras fotos que se publicaron: "Que digan qué agencias han vendido esas imágenes y no sé cuántas imbecilidades más”.