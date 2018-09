Kiko Matamoros: "En mi vida ha existido una tercera persona"

telecinco.es

Tras semanas de polémica, Kiko Matamoros ha confesado que en su vida ha existido "una tercera persona". Una relación que ya ha terminado, que se produjo mientras él estaba con Makoke y de la que ella ha sido "conocedora" pero "no consentidora". Además, el colaborador de 'Sálvame' ha desvelado qué sucedió el 7 de agosto, el detonante de la ruptura: Makoke supo de una información que le desvelaba que Kiko había ayudado económicamente a una mujer a sus espaldas.

Kiko no quería entrar en detalles ni en poner etiquetas al tipo de relación que fue, tampoco la ha acotado en el tiempo, solo ha dicho que duró lo suficiente como para que “duela” y ha aclarado que ya terminó. "Para mí era una especie de divertimento, de entretenimiento", ha dicho el colaborador: "a veces intentas llenar tu existencia... me gusta andar por el alambre".

En cuanto a Makoke, Matamoros ha explicado que “es conocedora pero no consentidora”. Su ya exmujer sabe qué ha pasado y su reacción le parece “aceptable” y “razonable” aunque le duele: “Makoke es la mujer a la que he querido y de la que he estado enamorado”.

Matamoros desvela el detonante de la ruptura

Pero el detonante es otro. La confesión de Matamoros ha comenzado aclarando qué pasó el 7 de agosto, día que se produjo su ruptura. Hasta ahora sabíamos que Makoke recibió una información, pero no sabíamos de qué se trataba: “Makoke supo que hay una persona que me reclama una ayuda económica, yo se la presté en un momento, no me la devolvió y, esta vez, no he querido atenderla, Makoke ha conocido esto”.

“No hubo ningún componente sexual ni absolutamente nada”, ha aclarado Kiko pero apunta que Makoke entendió que él le prestó un dinero a sus espaldas: “le sentó fatal y lo entiendo”.

Por otro lado, Kiko ha negado cualquier tipo de pacto con Makoke para hacer pública esta historia: “me dijo que si lo quería contar yo, que lo contara, que ella no lo iba a hacer”. Además, ha dejado claro que con esto no pretende volver a acercarse a ella: “no estoy pidiendo nada, no estoy en condiciones, solo he pedido perdón”.

Kiko niega que le hayan extorsionado con hacer pública su deslealtad

Tras la confesión, Kike Calleja ha entrado en plató. El reportero de 'Sálvame' manejaba esta información desde hace tiempo y quería saber si alguien ha extorsionado o chantajeado a Kiko con hacerla pública: "no es verdad", ha respondido el colaborador.

Lydia sabe quién es la "tercera persona" en la vida de Matamoros

