Kiko Matamoros no es muy fan de Isa P. Tras ver unas imágenes en las que la hija de la tonadillera era abucheada tras ofrecer un concierto en Algeciras, el colaborador ha dado su opinión. "Debería ir por las discotecas pidiendo perdón por lo que ha hecho, decidme una canción peor". "Hugo Castejón", ha respondido Anabel Pantoja. "¿Peor que esto?, están los dos en regional, el nivel es vomitivo", ha dejado claro el tertuliano. "Hombre a mi no me gusta pero la peor...tampoco", ha opinado Chelo.