Kiko Matamoros, sobre el mensaje cariñoso de Diego a Estela en 'GH VIP': "Estuve vomitando unicornios, pétalos de rosa y dulce de leche"

“El mensaje me produjo malestar y estuve vomitando unicornios, pétalos de rosa y dulce de leche”, ha bromeado Kiko Matamoros, quien no es muy dado a expresar sus sentimientos. En los últimos días han salido más datos de supuestas deslealtades de Diego hacia su mujer, pero el colaborador no cree que sean ciertas porque no hay pruebas: “Me parece ridículo”.