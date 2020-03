Kiko Matamoros se va a someter a una operación estética: "Me voy a quitar un poco de tripa"

Según ha comenzado el programa, uno de los colaboradores no estaba en su sitio. Tras llamarle Carlota Corredera, Kiko Matamoros entraba en escena comiendo chocolate y ha explicado su ausencia: “Estoy muy bien, tomándome mis últimos chocolates”. Ante la mirada atónita de sus compañeros, ha contado el motivo: “El jueves me someto a una operación estética. Me voy a quitar un poco de chicha, así que tengo que aprovechar”.