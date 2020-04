Kiko Matamoros acude al servicio médico tras una polémica con Makoke: "No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad"

A petición de la dirección, Makoke ha propuesto los adjetivos sobre los que se van a valorar a Kiko Matamoros, a él no le importaba porque su ex mujer está "fuera" de su vida y dice sentir una "absoluta indiferencia" por ella.

Se separó hace dos años y no quiere darle protagonismo, pero lo cierto es que la polémica le ha pasado factura y ha tenido que acudir al servicio médico, aunque no concretaba los motivos: “No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad y nervios, he vomitado y se me había disparado la tensión”.