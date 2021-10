Loli, conocida como la quiosquera, se siente olvidada. La examiga de Isabel Pantoja reclama una elevada suma de dinero a la cantante, un dinero que le habría prestado para que la tonadillera evitara entrar en prisión y que, ahora, no le devuelve.

Al parecer, Pantoja no ha acudido al acto de conciliación con Loli, que necesita su dinero para contratar a una mujer que la ayude en su día a día. “Voy tirando hasta que Dios quiera”, nos decía en ‘Sálvame’: “Voy a cumplir 82 años, no me ha cogido con 40”.