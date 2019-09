Pillada: las cámaras captan en 'brote' de Lydia Lozano en publi

Kiko Hernández ha lanzado una pullita a Lydia Lozano en directo y es que cree que 'Sálvame' obra milagros porque Lydia no le dirige la palabra a Belén Ro hasta que se encienden las cámaras. Sin embargo, la aludida lo niega y para explicarlo se ha extendido tanto que hemos empezado a escuchar ronquidos. Este ruidito le ha puesto de los nervios y gritaba mientras Carlota Corredera daba paso a publicidad: "No sé por qué sacáis el tema y luego ponéis ronquidos ¡Pues no saquéis el puñetero tema!" Y el brote ha seguido en publi y... lo hemos grabado.