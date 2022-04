Lydia Lozano pillada y preocupada: un colaborador le graba en la publicidad y ¡se sabe quién ha sido!

Ante el cara a cara de Lydia y Laura, Belén se enfada, "tienes narices siempre con Laura y con quien te tienes que enfadar es con Kiko Hernández que es el que lo contó". Lydia rompe a llorar, "a mi me molestan las cosas que yo nunca haría", la deslealtad que siente la colaboradora con Kiko Hernández y Alonso Caparros es muy fuerte, no pensaba que alguno de ellos fuera a decir nada, Kiko se defiende, "lo dijo Alonso". No solo llora por eso, también por la forma de tratar a Laura Fa, "te pido disculpas porque le juré a una persona no volver a meterme contigo. Te he querido mucho y me he sentido muy dolida y traicionada".