Lydia Lozano cuenta las secuelas de su trágico accidente: "Tuve la espalda partida y estuve nueve meses escayolada"

Kiko Hernández y Belén Esteban han pedido disculpas a Lydia Lozano por bromear con el accidente de tráfico que sufrió la colaboradora. "Me has pedido disculpas 500 veces ¿Cuándo te creo, en el 2001 o en el casi 2020?", ha contado la colaboradora. Kiko se ha excusado diciendo que no se ríe del accidente y que su compañera siempre se lo toma a mal. Pero para Lydia fue un problema, por lo que ha enumerado a sus compañeros las secuelas que tuvo el grave accidente: "Espalda partida, nueve meses escayolada, el brazo más corto porque tengo el humero para fuera y la mitad de la cara se me quemó". Belén, por su parte, ha querido animarla: "¿Sabes que te digo? Que ahora estas requetebién".