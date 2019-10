Las indirectas de Makoke contra Matamoros en redes sociales: "Cuando una persona tóxica no puede llevarte a su terreno, buscará dañar tu imagen"

El origen de la polémica

Makoke atendía una llamada de ‘Sálvame’ en la que le se mostraba cansada de que su ex, Kiko Matamoros, hable de ella y le insulte. Además, cuando le preguntaban por las presuntas deslealtades Diego, hijo de Kiko y habitual adversario en el pasado de Makoke, dejaba caer que padre e hijo podrían llevar los de las deslealtades “en la genética”.

Así que desde plató, Kiko Matamoros hizo dos cosas: preguntarse si lo que había molestado a su ex es que le comparara con Ana Obregón y recordarle algo: "Que yo sepa, tú le has sido desleal a todas tus parejas, a todas, así que ya… procura evitar eso que dices de mí o aplícate el cuento y también lo dices de ti".

La respuesta de Makoke

La respuesta de Makoke ha llegado a través de las redes sociales. Apenas un par de horas después de las palabras de su exmarido, publicaba una foto en Instagram en la que, presumiendo de piernas y mirando al infinito, utilizaba unas palabras de Benedetti: “Me gustaría pasar el resto de mis días con alguien, que no me necesite para nada, pero me quiera para todo”.