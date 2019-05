Makoke se sienta en 'Sábado Deluxe' para dar la versión definitiva a todo lo vivido con Kiko Matamoros y para cerrar todos los frentes que tiene abiertos. La exmujer de nuestro colaborador se pone los cables de Conchita para contar toda la verdad y no ha vetado ninguna pregunta: "Hay mucho que aclarar, se han dicho cosas que no son ciertas y no tengo nada que esconder".