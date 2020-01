Teresa Campos no le coge el teléfono a María Jiménez: "Debe estar muy indignada conmigo"

Quizá no le ha gustado lo que dijo de Edmundo Arrocet o de ella en ‘Sabado Deluxe’ pero lo cierto es que Teresa Campos llamó a María Jiménez la mañana después de su entrevista. Sin embargo, María estaba muy dormida, le dijo que luego le llamaría y la presentadora ahora no descuelga.

“La he llamado cuatro o cinco veces porque ayer no tenía gana de hablar con nadie, estaba reponiéndome de un resfriado tremendo, y ahora la señora no me coge el teléfono, debe estar muy indignada conmigo”, se ha quejado en directo en ‘Sálvame’.