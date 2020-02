María Patiño se "rasga las vestiduras" por Christofer y se enfrenta a Kiko Matamoros: "Estoy harta de los tíos como tú"

La relación de Fani y Christofer de ‘La isla de las tentaciones’ sigue dividiendo la opinión de los colaboradores y más, tras ver las imágenes del reencuentro. Kiko Matamoros no entiende la actitud de Christofer de estar tan sonriente y como si no pasase nada cuando ha quedado como “ciervo” y le han humillado públicamente.

María Patiño ha salido en su defensa y se lo ha explicado a su compañero: “Tienes tanto orgullo de macho que no puedes entender que hay tíos que aman”. Estas palabras de la colaboradora han iniciado el conflicto y la colaboradora ha estallado: “Estoy harta de los tíos como tú”.

Matamoros ha explicado su postura: “Estamos hablando de un señor al que han humillado públicamente y le han despreciado como persona”, pero a la colaboradora no le ha convencido: “Hay tíos que aunque le pongan los ciervos no se rasgan las vestiduras y siguen amando, y luego hay chulos que no lo soportan”, le ha reprochado.