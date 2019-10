Mayte, íntima amiga de María Teresa, desmiente la mala racha económica de la Campos: "Todo es mentira, es alucinante"

La revista dijo que la presentadora tendría que vender su casa porque necesitaría el dinero, pero Mayte ha dejado claro que eso no es verdad, y que si le “surge un comprador, la vende”. Pero ha querido recalcar que a pesar de que la Campos no tiene trabajo y por ello, no tiene ingresos, no tiene “ningún problema económico”. También se dijo que tendría que reducir la jornada de su chófer Gustavo, a lo que Mayte, entre risas, ha dicho: “Gustavo es como su hijo ¿cómo le va a dejar?”. También ha añadido que su amiga lo único que quiere ahora mismo es “tener una vida agradable junto a un hombre agradable”, refiriéndose a Edmundo.