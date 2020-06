Marta López se fue de 'Sálvame' por una información de Lydia Lozano: anunció su separación

Pero Lydia no era la única que no entendía la actitud de Marta. Su marido, Charly, envió un mensaje a la colaboradora y ella lo contó en público, algo que ha molestado (y mucho) tanto a Lydia como a su pareja.

Pasado el fin de semana, el conflicto ha continuado. "¿Era necesario decirlo en público?", preguntaba Lydia a Marta, que no veía dónde está el problema. Defendiéndose de las críticas, Lydia explicaba que se marchó de plató porque hay un momento que hay que decir basta, estaba a punto de romperse, pero no lo hacía: "Ya no me van a pisar más", decía quitándose un zapato y golpeando el suelo con él.