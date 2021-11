"Se va a caer España, lo que me acaban de decir es muy fuerte", anunciaba Nuria Marín en 'Sálvame' y es que Laura Fa ha afirmado que uno de los colaboradores del programa podría haber estado con Marta Riesco. "Él me lo contó", aseguraba la periodista, aunque se negaba a desvelar su identidad.

La noticia surgió durante un podcast de la periodista con Lorena Vázquez. Laura Fa decía saber el nombre de otra persona que podría haber estado con Marta Riesco, pero no quería dar el nombre, aunque sí una pista: "Ya sabes quiénes han sido estos años mis amigos".

"No lo tengo confirmado al 100% y no quiero pasarle toda la presión a ella", insistía la periodista ya en el plató del programa. El colaborador en cuestión se lo contó hace mucho tiempo y las quinielas empezaban. Alonso Caparrós, tras ver un rótulo en el que se descartaba, se preguntaba por su identidad pero Laura Fa le replicaba: "De ti también me hablaron, Alonso".