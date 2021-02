Tras un 'brote' de Anabel Pantoja, Las Mellis han visitado el plató de 'Sálvame'

Anabel Pantoja ‘brotó’ contra Las Mellis tras escuchar las críticas. La acusaban de no haber defendido a su primo, Kiko Rivera, y dejaban caer que ella estaba presente en todas las fiestas, con lo que duda de que no conociera los problemas de adicciones del DJ.

Así que apenas 24 ho4as después, Raquel y Bibi han acudido a ‘Sálvame’ para responder a sus ataques… y lo han hecho de una forma terrorífica, como las niñas de ‘El resplandor’.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha visto la película porque le da miedo y en el caso de las cantantes ha optado por el silencio, aunque no por miedo. Niegan haberla tachado de mala prima, pero insisten en que ha estado “en todas las fiestas habidas y por haber”, insinuando así una vez más que estaba al tanto de todo.

Yo no he tenido ningún problema ni he tenido que ir a ningún médico ni a ningún especialista

“De ignorante no tienes nada y mosquita muerta sí, tú vas a la chita callando”, insistía Raquel y Anabel replicaba: “Yo no he tenido ningún problema ni he tenido que ir a ningún médico ni a ningún especialista, vamos a callarnos porque hay que tener la mochila muy rápida”.

El comentario de Las Mellis que saca de quicio a Anabel Pantoja

Y, en ese momento, las hermanas hacían un comentario que acababa con Anabel fuera de plató: “Yo no me he escondido detrás de una carriola en el camino”; “si me voy detrás de una carriola con mi primo seguramente sería a hacer caca, pero decirlo hablando del tema que estamos hablando es muy, muy, muy sucio”.

Anabel, rota en 'Sálvame'

Anabel no ha podido más y tras el duro enfrentamiento que ha tenido con Las Mellis porque han asegurado que ella era conocedora del problema que tenía Kiko Rivera con las sustancias, la colaboradora le ha pedido a Carlota Corredera salir del plató. Como no se encontraba bien, obviamente le ha dejado. “Gordi, ¿tú ves normal que te pongas así?”, le ha dicho Belén Esteban a su amiga mientras la calmaba. “Que yo sé que tú no sabías nada”, le contestaba Belén al ver que Anabel estaba rota por la acusación de las Mellis, “que no sabía nada te lo juro por dios”.