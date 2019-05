Carlota Corredera habló en ‘Sálvame’ sobre lo que han hecho las Azúcar Moreno que ha provocado el enfado de la cadena y de ‘Supervivientes’. “Es algo que ha sucedido en la trastienda, no es porque hayan abandonado”, ha dicho la presentadora. Mientras hablaba, Mila ha intervenido: “Es una estafa”. Corredera, sin negarlo, ha continuado: “Ha pasado algo que la cadena ha decidido no contar, pero es algo que tiene que ver con el concurso, pero no es por lo que hemos visto”.