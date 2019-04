Mila Ximénez estalla contra Chelo García Cortés: "¡Chulerías ninguna! Tú y tu mujer sois unas cuentistas!"

Mila Ximénez critica duramente que la mujer de Chelo Gª Cortés hable de lo mal que lo ha pasado con sus problemas económicos mientras viste ropa, zapatos y un reloj de alta gama. "¿Te debo algo?", le preguntaba indignada Chelo Gª Cortés y la aludida respondía diciendo algo que desataba la tempestad: "No, pero me lo has pedido. ¡Chulerías ninguna!". Pero, con el paso de los minutos la tensión aumentaba, Chelo se rompía y Mila terminaba por disculparse.