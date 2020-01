Mila Ximénez debuta como modelo en un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada: "Con los nervios no sé si desmayaré en mitad de la pasarela"

Ágatha Ruiz de la Prada va a presentar su nueva colección de moda inspirada, según ha contado ella misma, en Mila Ximénez. Por ello, una de las grandes protagonistas del desfile será la colaboradora, quien va a debutar como modelo. "Lo voy a hacer lo mejor posible y con los nervios, si no me desmayo en mitad de la pasarela, al final llegaré. Y si me desmayo pues punto y pelota, lo sabe Ágatha ya", ha contado muy sonriente. Y es que al parecer, la pasarela es bastante larga y a pesar de que la diseñadora le ha dado algún consejo, Mila no lo tiene muy claro: "Me ha dicho que son 16 pasos y yo he contado 50 y tantos..." Pero lo que sí tiene claro es que lo va a "disfrutar" muchísimo.