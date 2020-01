“Fue a por mí desde el principio, no le bastó con ir en mi contra sino que adoctrinó a todos”, se queja Hugo Castejón que dice tener cuentas pendientes con Mila Ximénez en 'El tiempo del descuento': "Nadie tiene que intentar arrodillarme porque se piense más que los demás, no lo eres". Sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' lo tiene muy claro y le ha dedicado una 'pedorreta' en directo: "Ya te dije que no quería ni volverte a ver, hasta luego Mari Carmen, Hugo como te llames".