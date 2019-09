Miriam Sánchez: “Me he sentido utilizada por muchas parejas que he tenido”

A lo largo de estos años, Miriam ha sufrido mucho emocionalmente, una etapa en la que de repente sentía “desgana” y apatía: “Sentía como un peso dentro de mí que me tiraba para abajo y me impedía levantarme de la cama, no me veía capaz ni de meterme en la ducha”. Cuando dejó la televisión sentía ansiedad y la canalizaba comiendo más de la cuenta, con lo que a lo largo de este tiempo llegó a engordar entre 10 y 12 kilos.

“Para salir de este infierno he pedido ayuda a una psicóloga y he tenido que medicarme”, ha explicado Miriam en unas declaraciones previas a su entrevista en el 'Deluxe': “La medicación bien recetada y adecuada es buena, también incorporar el deporte y ser selectiva con las amistades”.

En cuanto a Pipi Estrada, su ex y padre de su hija, no le culpa de su fracaso profesional pero deja caer: “Ayudar no ha ayudado”. Además, se queja de quei esté haciendo de “portavoz” contando su historia sin su consentimiento y a su manera: “Siento que le tengo en los hombros y no me lo quito, parece un koala”.